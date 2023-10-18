Среда, 18 Октября 2023 20:53

АрмИнфо. Армения столкнулась с проблемами беженцев с первых дней независимости и при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других партнеров старалась сделать все возможное, чтобы помочь и облегчить потребности людей, которые были вынуждены покинуть свою родину и дом, потому что под угрозой была их жизнь и свобода. Об этом 17 октября на презентации программы реагирования на нужды беженцев заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян.

Дипломат констатировал, что ООН и многостороннее международное сотрудничество традиционно основывались на тезисе человеческого и общественного прогресса, но спустя три десятилетия столкновение с гуманитарным кризисом такого масштаба порождает другие размышления.

"К сожалению, в течение 2023 года ООН не смогла активировать свою систему раннего реагирования, хотя поступали многочисленные сообщения о том, что права армянского населения Нагорного Карабаха (Арцаха) грубо нарушались в течение нескольких месяцев.

Население Нагорного Карабаха находилось в блокаде около 10 месяцев, испытывая недостаток продовольствия, медикаментов, других предметов первой необходимости и топлива. За этим последовало вооруженное нападение Азербайджана, направленное против гражданского населения и гражданской инфраструктуры. В результате всего за несколько дней все население Нагорного Карабаха было депортировано", - констатировал дипломат.

В этом ключе он напомнил, что Армения приняла более 100 000 человек, которые покинули свои дома в течение нескольких часов, причем многие

из них не смогли взять с собой даже предметы первой необходимости и документы.

"Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психологические, из-за отсутствия доступа к медицинской помощи в последние месяцы, неправильного питания и факта проживания в атмосфере постоянного страха.

Более 100 беженцев имеют серьезные физические проблемы в результате взрыва, произошедшего в Степанакерте, после азербайджанской военной агрессии.

К сожалению, за весь этот период, несмотря на усилия Армении, не удалось обеспечить въезд структур ООН на места. Азербайджан разрешил визит делегации ООН в ограниченном объеме после того, как уже провел этническую чистку армян", - констатировал замглавы МИД РА.

По словам Геворгяна, в этих условиях более чем важно, чтобы беженцы из Нагорного Карабаха не чувствовали себя одинокими и брошенными, чтобы они почувствовали силу международной поддержки и солидарности.

"Для беженцев должны быть запущены не только краткосрочные программы, но и запланированы среднесрочные работы, должны быть обеспечены стабильные условия жизни, решены вопросы их размещения, образования, трудоустройства и другие вопросы. Также важно подготовиться к предстоящей зиме. В этом смысле проблема правильного распределения и правильной координации работы более чем ценна. Гуманитарно-координационная платформа для беженцев, созданная под руководством правительства, в частности вице-премьера Тиграна Хачатряна, представляет собой гибкий механизм реагирования, целью которого является обеспечение максимально быстрого и скоординированного решения проблем беженцев в тесном сотрудничестве с международными партнерами", - добавил дипломат. Отметим, что согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению в результате азербайджанской агрессии 19-20 сентября въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан. Помимо единовременной помощи в 100 тыс драмов, ранее анонсировалось, что с 1 октября на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынуждено перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов - на оплату коммунальных услуг. Программа охватит всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцы недвижимости в Армении будут получать 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг. Общие расходы на программу составят 27 млрд. драмов.

Добавим, что еще порядка 50 тысяч арцахцев стали беженцами в результате 44 -дневной войны 2020 года. Таким образом, в общей сложности, за последние 3 года порядка 150 тысяч арцахцев стали беженцами в результате азербайджанской агрессии против НКР.