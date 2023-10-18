Среда, 18 Октября 2023 20:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 14 на пр. Багратуняца, жилой дом 22 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Дворец Культуры ‘Наири”, жилые дома 20, 21, 22, 23 в 4-ом квартале Давташена, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ой улице Норка в Норк Мараше; частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 4-ой улице Норка и на 2-ом переулке 6-ой улицы в Норк Мараше; частные дома на улицах Шопрони, Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома на переулке Азатамаертикнери и частные дома 27-97 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилой дом 17 на улице Гр. Лусаворича, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца, жилой дом 30 на улице Кохбаци, 19 на улице Теряна, жилые дома 1, 3, 3а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, жилые дома 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 66 (“Виолиа Джур”) на улице Абовяна, жилые дома 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, частные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3, 5, 5а на улице Тпагричнера, частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; частные дома 1-16 в Норке, частные дома 1, 19 на улице Норки Айгинер, жилые дома 60-62 на улице Сармена, частные дома 26-52 на улице Ахбюра Сероба, детский сад N5; жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе; жилой дом 21 на улице Нансена, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, образовательный центр “Шахид Фахмиде” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 46/2, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6 на улице Молдовакан, 3/3, 7 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, 25, 27, 31, 52 на пр. Гая, ясли-детские сады NN250, 246, 307, школа N135 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

12:00-13:00 частично село Ерасх;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

12:00-13:00 село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”, каскад “Арпа-Севан”, ПК “Арскар”;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Багреванд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

10:30-16:30 частично село Ариндж;

в Тавушской области:

10:30-13:00 села Мовсес и Айгедзор, воинская часть, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 села Севкар, Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Ачаджур, телебашня-2, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 улицы Л. Мадояна и Мясникяна, абоненты на перекрестке Мадояна и Гукасяна в городе Гюмри; кварталы ''Гршеджнери”, “Араславакан”, “Айаса”, “Совхоз”, Амасийское отделение СНБ, молочный завод в Амасийском регионе;

12:00-13:00 бывшая станция очистки и прилегающие территории в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 20, 22, 22а, 22/2, 22/3, 24а на пр. Багратуняца, жилой дом 23 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 в 4-ом квартале Давташен, жилые дома 3, 9, 15, 19, 89 на улице Бабаджаняна, участки 3, 6, 10, 11, 12, 14, 21, 42 в кв. “Г-1” и участок 5/3 на улице Шираза; жилой дом 90 на улице Раффи;

11:00-17:00 жилые дома 8/1, 10 на улице Каджазнуни, основная школа N14 им Нар-Доса, жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 14, 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца, жилые дома 2, 4 на улице Хоренаци, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30-34 на улице Чайковского, музыкальная школа им. Спендиаряна, жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на проходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/3 на улице Аргутяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, 1-19 на улице А. Хачатряна, 22/5-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 5, 7, 7а, 9 на улице Н. Адонца, жилые дома 1-3 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 6/1-6/6, 12/5 на улице Д. Анахта, абоненты-жильцы по адресу: пр. Аршакуняца 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 41, 45, 49, 53 на улице Вильнюса, ясли-детский сад N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; частные дома, прилегающие к улице Н. Сафаряна, частные дома на улице Дуряна 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак; село Уджан;

в Араратской области:

10։30–12:30 частично улицы Шаумяна, Туманяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30–12:30 частично села Гер-Гер, Гладзор;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 село Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-12:30 улица Абовяна, частично улицы Гетапня, Камо в городе Дилижан;

12:30-14:00 частично улицы Мясникяна, Саят-Новы, Гетапня, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лернапат, Лернаджур;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет в Ашоцком регионе;

11:00-16:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Исаакяна, Бардзрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Караберд, Ланджик, Дзитанков в Анийском регионе; улицы Еритасардакана, Туманяна в городе Маралик.