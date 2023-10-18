Среда, 18 Октября 2023 20:52

АрмИнфо. Создается впечатление, что власти Армении отказались даже от общепринятого предусловия-принципа, касающегося Арцаха в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а именно - гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Так отреагировал экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян на вчерашнее выступление премьера РА Никола Пашиняна в Европейском парламенте и ряд его заявлений с 19 сентября.

"Крайне неприемлемо и недопустимо даже не очередное снижение, а полное устранение планки после геноцида и этнической чистки народа Арцаха, поскольку насильственная депортация не устранила проблему, а сделала ее более заметной.

Эта ситуация просто обязывает власти РА и международных акторов пересмотреть свои провальные подходы и поднять планку гарантирования прав и безопасности народа Арцаха, где главными целями должны быть возвращение народа Арцаха на родину, высокие международные гарантии безопасной жизни там и высокий уровень самоуправления, необходимый для достойной жизни. Этого концептуального подхода коснусь отдельной публикацией", - написал Бегларян.

По его словам, у него сложилось впечатление, что все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха, наивно полагая, что этот конфликтный узел преодолен и открылось окно возможностей для "мирного соглашения".

"Между тем действительность в том, что за счет крови и трагедий народа Арцаха в регионе не может быть мира, а геноцидальный диктатор Алиев этим не удовлетворится. Вопросы прав и безопасности народа Арцаха должны быть серьезно и окончательно адресованы пакетом урегулирования армяно-азербайджанских отношений, иначе этот процесс тоже провалится.

Пусть никто не думает, что потребности народа Арцаха носят сугубо гуманитарный характер и, решая их, страница нашей борьбы будет закрыта. Нет, главная цель народа Арцаха - безопасно и достойно жить на своей Родине, а гуманитарные нужды возникли в результате полного провала процесса удовлетворения этой основной цели", - резюмировал Бегларян.

Ранее, премьер РА Никол Пашинян на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге заявил, что несмотря на сотни сигналов, решения Международного суда, Европарламента, ПАСЕ и резолюции парламентов отдельных стран, призывы исполнительных структур, международное сообщество оказалось не в состоянии предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе.

При этом он поспешил переложить всю ответственность за произошедшее лишь на российских миротворцев. "В условиях бездействия российских миротворческих сил более 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома в Нагорном Карабахе, еще 20 тысяч были вынуждены покинуть Нагорный Карабах сразу после 44-дневной войны, а часть не имели возможности вернуться домой из-за незаконного блокирования Лачинского коридора",

- сказал он, добавив, что сегодня некоторые делают вид, что не понимают, почему армяне массово покидают свои дома, отметил он. "Такой вопрос похож на цинизм, потому что ответ более чем ясен - Азербайджан четко и бесспорно показал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной. С декабря 2022 года, в период незаконной блокады Лачинского коридора, армяне Нагорного Карабаха были лишены внешних поставок газа, электроэнергии, продовольствия, детского питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Граждане, ведущие сельскохозяйственные работы, находились под прицелом ВС Азербайджана", - заявил Пашинян.