Среда, 18 Октября 2023 20:21

АрмИнфо. В Следственном комитете завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-директора медицинского центра <Сурб Григор Лусаворич> А. М. (Араик Минасян -ред.) по факту изготовления и использования в составе группы поддельных документов, а также соучастия в совершении особо крупного хищения путем мошенничества.

Согласно информации Следкома, на основе фактических данных, полученных в результате масштабных доказательных и оперативных мероприятий, обосновано, что заместитель начальника поликлиники МЦ <Сурб Григор Лусаворич>, руководители службы по оформлению документы государственного заказа медицинского центра и другие сотрудники медицинского центра оказывали помощь вышеуказанному А.М. в хищении 908 047 850 драмов путем мошенничества.

В мае с.г. генпрокуратура сообщала, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу 29 ноября 2022 г. в качестве обвиняемого по п. 1 ч. 3 ст. 179 УК РА от 18.04.2003 г. был привлечен бывший директор Медицинского центра А.М. (Ара Минасян) по трем эпизодам) (использование или растрата в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 325 (подделка, сбыт или использование документов), ч. 2 ст. 38-325 (содействие в подделке, сбыте или использовании документов), ч.2 ст. 214 (злоупотребление полномочий работниками коммерческих или иных организаций).

12 мая 2023 года надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника взрослой поликлиники Общества <Святой Григор Лусаворич> Т.Г. и начальника службы оформления документов государственного заказа А.М. в соответствии со ст. 38-178 ч. 3 п. 1 УК РА от 18.04.2003 г. (сокрытие мошенничества в особо крупном размере), ч. 2 ст. 38-325 (подделка, изготовление или использование документов, штампов, печатей, формы) и ч. 2 ст. 214 (превышение должностных полномочий работниками коммерческих или иных организаций) УК РА.

В ходе предварительного следствия установлено, что Т.Г. в период с мая 2014 года по сентябрь 2017 года помог директору медицинского центра А.М. обманным путем присвоить имущество в особо крупных размерах на сумму в 908 млн. драмов. Затем надзирающий прокурор направил постановления о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет для предъявления обвиняемым нового обвинения в соответствии со статьей 190 Уголовно- процессуального кодекса.

<На основании полученных достаточных фактов заместитель заведующего взрослой поликлиникой медицинского центра Т. Г., начальнику службы оформления документов государственного заказа А. М., сотруднику той же службы А.К. и заведующему отделением общей терапии К. М. предъявлено обвинение по статье 38-178 части 3 пункта 1 и статье 325 части 2 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, что соответствует пункту 3 статьи 46-255 и части 2 статьи 457 нынешнего УК РА. В отношении последних предварительное следствие завершено, материалы производства выделены в отдельное производство и направлены надзирающему прокурору с обвинительным заключением для направления в суд>, - сообщает Следком.

Отметим, что Ара Минасян, являющийся сватом экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был уволен 27 июля 2018 года. Согласно сообщению Следственного комитета, бывший директор медцентра в период с 30 сентября 2016 по 2017 год путем подделки документов и использования поддельных документов и мошенничества похитил особо крупные суммы, выделенные из госбюджета по программе <Обеспечение работников государственных учреждений и организаций социальным пакетом>. Эта программа осуществлялась в рамках договора, заключенного между Минздравом Армении и медцентром <Сурб Григор Лусаворич> <О предоставлении бесплатных медицинских услуг и оказании услуг на льготных условиях, гарантированных государством>.