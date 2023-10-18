Среда, 18 Октября 2023 20:20

АрмИнфо.. В Следственном комитете Армении возбудили уголовное производство по факту стрельбы во дворе суда общей юрисдикции административного округа Ачапняк.

Как сообщил пресс-секретарь СК РА Гор Абрамян, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 44-155 УК РА (покушение на убийство). Ведутся следственные мероприятия.

"В связи с инцидентом один человек обратился за медицинской помощью в медицинское учреждение. Следственные органы проводят на месте происшествия первичные, неотложные следственные действия.

В результате стрельбы прокурор не пострадал, на припаркованном во дворе автомобиле с государственными номерами остались следы от огнестрельного оружия. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавил он.

Ранее, стало известно, что сегодня неизвестный открыл стрельбу в направлении прокурора во дворе здания суда общей юрисдикции административного округа Ачапняк, в результате один человек был доставлен в больницу с ранением в области грудной клетки.