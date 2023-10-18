Среда, 18 Октября 2023 20:19

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи воочию ознакомился с оккупацией Азербайджаном суверенных территорий РА.

"В Джермуке, вместе с миссией Европейского Союза в Армении (EUMA), я стал свидетелем продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении", - написал дипломат в своем микроблоке в Твиттер.

Позже, Декотиньи, в рамках визита в Вайоцдзор, провел встречу с губернатором области Араратом Григоряном. Стороны обсудили гуманитарную ситуации и ситуацию с безопасностью в этом стратегическом регионе Армении, который сотрудничает с французским регионом Од-де-Франс.

Напомним, что ВС Азербайджана вторглись на территорию РА в направлении курортного города Джермук, оккупировав десятки квадратных километров в ходе сентябрьской агрессии 2022 года.