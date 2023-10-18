Среда, 18 Октября 2023 16:24

АрмИнфо.Одним из проявлений стремления Армении к углублению сотрудничества с Франкофонией является подача официальной заявки на проведение Международных спортивных и культурных игр Франкофонии в РА в 2027 году. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 18 октября в ходе брифинга по итогам переговоров с генеральным секретарем Франкофонии Луиз Мушикивабо в Ереване.

При этом он добавил, что Ереван ожидает положительного ответа от организации на данную заявку. "Я уверен, что они могут предоставить уникальную возможность молодым представителям международного франкоязычного сообщества объединиться вокруг ценностей мира, прав человека и совместной жизни", - сказал министр.

Вместе с тем, касаясь сотрудничества с Международной организацией Франкофонии (МОФ), Мирзоян отметил, что это уже четвертый визит Луиз Мушикивабо в Армению за последние пять лет и второй в качестве Генерального секретаря Франкофонии.

"Такая динамика диалога свидетельствует об отношениях на высоком уровне и тесном сотрудничестве между Арменией и МОФ. И сегодня, в период, полный вызовов для нашей страны и региона, визит рассматриваем как послание солидарности и поддержка со стороны организации", - заявил Мирзоян.

Будучи частью обширного франкоязычного пространства, продолжил министр, Армения в предыдущие десятилетия подтвердила свою неразрывную связь с системой ценностей МОФ.

"Одним из основных направлений сотрудничества с Франкофонией является содействие преподаванию и распространению французского языка, в том числе путем подписанная Национальной франкофонской четырехлетней инициативы между Арменией и МОФ на 2023-2026 годы. Мы также продолжаем продвигать культурную повестку Франкофонии, самым ярким доказательством чего является организация каждый год в течение уже десяти лет Дней Франкофонии в Армении. Этот год не стал исключением: в марте-апреле в Армении было организовано более 700 культурных мероприятий.

Не забывая об экономическом направлении, должен также отметить, что мы ценим инициативу организации торгово-экономических миссий с участием деловых кругов стран МОФ и предоставляемые ею возможности", - резюмировал он.