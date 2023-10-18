Среда, 18 Октября 2023 16:12

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе брифинга по итогам переговоров с генеральным секретарем Франкофонии Луиз Мушикивабо в Ереване, высоко оценил позицию МОФ относительно агрессии Азербайджана в отношении Арцаха.

"Помимо эффективного сотрудничества между нашей страной и Международной организацией Франкофонии (МОФ), в нынешней ситуации я должен подчеркнуть важность солидарности организации с Арменией, и особенно г-жа Мусикивабо, ваш четкий и прямой ответ на широкомасштабное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября", - сказал Мирзоян.

В этом ключе он указал на важность этой реакции, не только с точки зрения четкой оценки произошедшего - этнической чистке Нагорного Карабаха и политике ее подготовки, но и с точки зрения обеспечения дальнейших прав людей, лишенных своей Родины.

Дипломат напомнил, что в результате этнической чистки, проведенной Азербайджаном, Нагорный Карабах был полностью обезлюден, что еще раз продемонстрировало огромные пробелы международной системы в предотвращении подобных ситуаций.

"В то же время это продемонстрировало опасность прямого или косвенного поощрения применения силы в регионе и необходимость его сдерживания.

В настоящее время Армения прилагает все возможные усилия для удовлетворения первоочередных потребностей 100 тысяч армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. В этом направлении мы также сотрудничаем с международными партнерами. Я знаю, что вы сегодня сами встретились с семьями беженцев из Нагорного Карабаха, в том числе с детьми", - продолжил глава МИД Армении.

Вместе с тем, Мирзоян отметил, что Армения, будучи приверженной повестке установления стабильности и мира на Южном Кавказе, подчеркивает необходимость того, чтобы страны региона ответили взаимностью на этот подход и предприняли эффективные и четкие шаги в этом направлении.

"С этой целью мы неоднократно подчеркивали важность взаимного признания Ереваном и Баку территориальной целостности друг друга без двусмысленностей и произвольных толкований. Мы также указывали на острую необходимость работать над демаркацией государственной границы между двумя странами на основе новейших карт Генерального штаба СССР, а также разблокирование региональных каналов, под суверенитетом и национальной юрисдикцией, на принципах взаимности и равенства", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также проинформировал, что в ходе сегодняшних переговоров была подчеркнута необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и заложников, незаконно удерживаемых в Баку. "Мы также говорили о необходимости последовательных усилий со стороны международных партнеров по обеспечению защиты сотен армянских церквей и крепостей в Нагорном Карабахе, перешедшие под контроль Азербайджана", - резюмировал армянский министр.