Среда, 18 Октября 2023 15:49

АрмИнфо.Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», озвучил основные направления реализации энергетической политики Туркменистана.

«Ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте, открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе» - цитирует главу Халк Маслахаты информагентство TDH.

В той же логике идёт реализация другого крупнейшего международного проекта - газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

«Сегодня мы работаем над расширением географии и объёмов международных поставок туркменского природного газа, электроэнергии. Заложены линии электропередачи и оптико-волоконной связи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан. В повестке сотрудничества в этих сегментах ещё ряд крупных проектов», - отметил национальный лидер.

В настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток – Запад и Север – Юг, продолжил Гурбангулы Бердымухамедов.

В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. «Это представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной и коммуникационной сферах, в создании новой портовой инфраструктуры на Каспийском море», - подчеркнул председатель Халк Маслахаты.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что речь идёт о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток. Этот коридор может быть использован и в обратном направлении – в Азиатско-тихоокеанский регион, страны Южной Азии.

«Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщения, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним их которых может стать международный морской порт Туркменбаши. Готовы предоставить его мощности для использования в интересах партнёров», - заявил национальный лидер туркменского народа.