Среда, 18 Октября 2023 15:46

АрмИнфо. Палата представителей Нидерландов проголосовала за предложение, призывающее правительство страны позитивно относиться к любому запросу Армении по поводу получения военной помощи от Евросоюза. Об этом сообщил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Мустафаев заявил, что голосование состоялось 17 октября. При этом азербайджанский дипломат, раскритиковал данный шаг голландского законодательного органа, назвав его деструктивным. "Это ведет к милитаризации нашего региона, а не к миру и примирению между Азербайджаном и Арменией", - заверил азербайджанский дипломат.

Добавим, что ранее Франция заявила о готовности развивать военное сотрудничество с Арменией.