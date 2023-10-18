Среда, 18 Октября 2023 15:46

АрмИнфо.Обсуждаются возможности финансирования проектов развития, предусмотренных планом действий Армении- ЕС, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом заявил Посол ЕС в Армении Василис Марагос в ходе встречи с министром здравоохранения Анаит Аванесян.

В свою очередь глава Минздрава отметила, что сегодня система здравоохранения сегодня Армении работает с дополнительной нагрузкой, поэтому программы и инвестиции, реализуемые в сотрудничестве с ЕС, помогут усилить готовность системы. Она представила Послу также нужды населения Нагорного Карабаха, насильственно перемещенного в Армению вследствие азербайджанской агрессии.

Стороны коснулись также сотрудничества в сфере общественного здравоохранения в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СЕРА), а также текущих реформ.

Отметим, что по положению на сегодняшний день число насильственно перемещенных в Армению из Арцаха граждан превысило 100.6 тыс