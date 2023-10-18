Среда, 18 Октября 2023 15:45

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате вынужденного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян и Миятович также затронули дальнейшие шаги помощи со стороны международного сообщества.

Премьер-министр приветствовал визит Миятович и выразил уверенность, что он будет способствовать пониманию возникших вызовов и проблем.

Дуня Миятович, в свою очередь, отметила, что ее цель - оценить существующие потребности, в том числе связанные с обеспечением прав армян Нагорного Карабаха.

Состоялся также обмен мнениями о проводимых правительством Армении в сфере защиты прав человека реформах и вопросах дальнейшего двустороннего сотрудничества.