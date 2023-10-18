Среда, 18 Октября 2023 15:45

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) представило список колледжей и училищ в Ереване и областях, которые готовы принять насильственно перемещенных студентов из Арцаха.

Согласно решению правительства, государство намерено в полном или частичном объеме компенсировать стоимость обучения арцахских студентов.

В частности, по специальностям предпрофессиональной (ремесленной) образовательной программы в среднем для каждого студента государство направит 245 тыс. драмов; для учащихся по программе среднего профессионального образования дневной формы по специальностям искусства - 480 тыс. драмов, здравоохранения - 500 тыс. драмов, специальности другой направленности - 300 тыс. драмов; заочная форма среднего профессионального образования - 300 тыс. драмов.

Государство не предоставляет стипендию лицам, посещавшим среднюю школу или выбывшим из учебного процесса по окончанию основного образования, которые продолжают обучение по программе предпрофессионального или среднего профессионального образования. В этот же список попадают студенты, восстановившие права на образование в негосударственных образовательных учреждениях. Однако последние имеют возможность до 31 октября перевестись в предпрофессиональные (ремесленные) или средние профессиональные государственные образовательные учреждения, включенные в список МОНКС.

Со списком образовательных учреждений можно познакомиться на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта по следующей ссылке: https://escs.am/am/news/18671?fbclid=IwAR3XEohksidy1dL1j5AYpEUtX0EY0NnjnpHz5vxB MOf2GO5aTnA1RvfxsMs .

Порядок получения компенсации за 2023-2024 учебный год представлен по ссылке: https://escs.am/am/news/18600?fbclid=IwAR2iAC­NyTVT0G9QHwWK00cq9NVH3JidEkltrN3_ggwP4u66ztJX2uRmns8 .

Отметим, что в 2023 году в ВУЗы Армении будут интегрированы порядка 2 116 студентов из Арцаха, а в учреждения, обеспечивающие предварительное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование - 2 524 студента. На покрытие платы за обучение из госбюджета на 2023 год планируется выделить порядка 660 млн. драмов, на 2024г. - 1.3 млрд. драмов.