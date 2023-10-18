Среда, 18 Октября 2023 14:32

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи отправился в Вайоцдзорскую область. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Твиттер.

"Сегодня я посещаю Вайоцдзорскую область- регион территории РА стратегического значения: внимание к территориальной целостности Армении; гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью; децентрализованное сотрудничество и развитие сельского хозяйства", - написал посол Франции, указывая ключевые цели своего визита в этот регион.