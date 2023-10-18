Среда, 18 Октября 2023 14:10

АрмИнфо. Президент Азербайджана внес в Милли Меджлис законопроект <О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год>, в котором расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены в размере 6 млрд. 421 млн. 47 420 манат. Как сообщает агентство Turan, это примерно на 367 млн манат больше, чем годом ранее.

Из этой суммы на оборону выделяется - 2 млрд. 465 млн. 552 086 манат, на национальную безопасность - 413 млн. 410 402 маната, на Пограничную службу - 487 млн. 698 516 манат, на прикладные исследования в сфере обороны и национальной безопасности - 5 млн. 132 430 манат.

На другие мероприятия в сфере обороны и национальной безопасности будет выделено 3 млрд. 49 млн. 253 986 манат, на специальные оборонные проекты и мероприятия - 3 млрд. манат.

В госбюджете 2024 года на реконструкцию и восстановление территорий, <освобожденных от оккупации>, будет выделено 3 млрд. 825 млн. манат.

Согласно законопроекту, всего доходы госбюджета иАзербайджана на 2024 год составляют 34 млрд.173 млн манат, а расходы - 36 млрд. 763 млн. манат.