Среда, 18 Октября 2023 14:04

АрмИнфо.Официальная Москва крайне возмущена вчерашней речью премьер-министра Армении на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Государственное СМИ в лице агентства РИА <Новости> сегодня со ссылкой на <высокопоставленный источник>, которым, как правило, выступает аппарат главы российского государства, назвала выступление руководителя армянского правительства <провокационным>.

"Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений", - говорится в материале РИА со ссылкой на т.н. источник. Источник подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украины номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского>.

Отметим, что выступая накануне в Страсбурге, Пашинян отметил, что <несмотря на сотни сигналов, решения Международного суда, Европарламента, ПАСЕ и резолюции парламентов отдельных стран, призывы исполнительных структур, международное сообществе, все мы, оказались не в состоянии предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе>. Он напомнил, что состоялось три заседания Совбеза ООН, которые не дали результата. В итоге все армяне Нагорного Карабаха покинули свои дома.

<В условиях бездействия российских миротворческих сил более 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома в Нагорном Карабахе, еще 20 тысяч были вынуждены покинуть Нагорный Карабах сразу после 44-дневной войны, а часть не имели возможности вернуться домой из-за незаконного блокирования Лачинского коридора>, - сказал он.

Сегодня некоторые делают вид, что не понимают, почему армяне массово покидают свои дома, отметил он. <Такой вопрос похож на цинизм, потому что ответ более чем ясен - Азербайджан четко и бесспорно показал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной. С декабря 2022 года, в период незаконной блокады Лачинского коридора, армяне Нагорного Карабаха были лишены внешних поставок газа, электроэнергии, продовольствия, детского питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Граждане, ведущие сельскохозяйственные работы, находились под прицелом ВС Азербайджана>, - заявил Пашинян.