Среда, 18 Октября 2023 13:51

АрмИнфо.В Армении за воспрепятствование деятельности таможенников будут привлекать к ответственности. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 18 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <О таможенной службе>.

По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов РА Артура Манукяна, законопроект устанавливает четкие правила поведения граждан в зоне таможенного досмотра, и за их нарушение граждан будут привлекать к ответственности. Согласно действующему законодательству, протокол о нарушении таможенных правил может быть составлен только в том случае, если личность гражданина не установлена. Но на практике такие случаи практически не встречаются, поскольку лица, входящую в эту зону, как правило, идентифицированы. Следовательно, как заметил Манукян, возможности для применения административного воздействия в отношении нарушителей нет.

При принятии документа в отношении нарушителей будут сначала применять предупреждение, а при повторном нарушении в течение 6 месяцев - применить штрафные санкции в размере 200 тыс. драм. Если же нарушитель окажет сопротивление, то может последовать его административное задержание до 6 часов.