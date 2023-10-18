Среда, 18 Октября 2023 13:25

АрмИнфо. До 2027 года в Армении все медицинские работники должны будут пройти процедуру лицензирования. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения на заседании 18 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <О лицензировании> и в пакете смежных законов.

По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, с 1 января текущего года работники медицинских учреждений проходят процедуру обязательной сертификации, что является первым этапом по повышению их профессиональной квалификации. Применение проекта поправок в законе <О лицензировании> станет следующим этапом в развитии всей системы здравоохранения страны. В зарубежных странах медицинские работники проходят открытую процедуру лицензирования. Внедрение аналогичной системы в Армении предусматривает большой объем предварительных работ, а медицинские работники должны приспособиться к нововведениям. В частности, до 1 января 2027 года все медработники должны будут иметь на руках соответствующие лицензии, а клинические ординаторы - резиденты - до 1 января 2025 года. Это означает, что все выпускники ординатуры должны будут получить лицензии, после чего лишь смогут приступить к работе, а не ждать 2027 года.