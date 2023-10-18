Среда, 18 Октября 2023 13:16

АрмИнфо.Канатная дорога <Крылья Татева> вновь номинирована на престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards 2023 в категории <Лучшая канатная дорога в мире 2023 года>. <Крылья Татева> в этом году соревнуются с канатными дорогами Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Чтобы проголосовать за <Крылья Татева>, необходимо перейти на официальный сайт премии по ссылке (https://www.worldtravelawards.com/nominees/2023/world), зарегистрироваться по электронной почте, подтвердить полученное электронное письмо, нажать на кнопку Vote Now, выбрать раздел World, выбрать строку 60: World's Leading Cable Car Ride 2023 и проголосовать за Wings of Tatev, Armenia. Дата окончания голосования - 17 ноября.

Следует отметить, что наша канатная дорога побеждала в этой номинации в 2021 году. <Крылья Татева> - самая длинная в мире пассажирская канатная дорога, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса не только благодаря своей длине - 5752 метра, - но и как единственное в мире инженерное сооружение такого масштаба, построенное всего за 10 месяцев. Проект по созданию канатной дороги осуществила австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, являющаяся лидером в сфере строительства канатных дорог.

16 октября 2023 года канатная дорога <Крылья Татева> отметила 13 лет своей работы. С момента открытия в 2010 году ее услугами воспользовались более 1 300 000 человек. Благодаря ей каждый пятый турист в Армении посещает Татев. Проект <Крылья Татева> реализуется в рамках программы <Возрождение Татева>, запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд и управляется компанией Impulse Business Management.

Канатная дорога - некоммерческий проект, вся прибыль от него направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие общин.