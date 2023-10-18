Среда, 18 Октября 2023 13:14

АрмИнфо.Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и дал ему ряд советов. Обращение опубликовано на его странице в Твиттер.

Приводим его полное содержание: "Я впервые обращаюсь к Вам и делаю это публично, так как меня очень волнует судьба нашего региона и Армении. Основываясь на своем опыте общения с Россией и с Путиным, который недавно на саммите СНГ практически обвинил меня в развале этой организации, позволю дать Вам несколько советов.

Вы пришли к власти в результате народных выступлений, т.е. по терминологии Путина - цветной революции, и поверьте мне, как бы Вы его не удобрывали, клялись в верности, он никогда бы Вас не простил и не простит. Тем более, после Ваших недавних заявлений, политических ходов и особенно ратификации Римского статута - он Ваш кровный враг и будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями - внутренними беспорядками, поощрением военных действий. Будет душить вас экономически и применять весь арсенал гибридной войны.

Вам надо помнить, что времени у вас очень мало. После прихода к власти Вы не смогли или не провели фундаментальных реформ, и так ваш теперешний госаппарат - это реально пятая колонна Кремля. Вы запоздали с европейской интеграцией.

Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны - с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого Вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного выведения российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО.

В 2013 году мы прилетели в Ереван вместе с председателем Еврокомисии Баррозо, тщетно пытаясь убедить вашего предшественника не вступать в некоторые из этих организации под эгидой Москвы.

И наконец, Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении.

Вам не занимать личного мужества и политической смелости и надеюсь, Вы не позволите Путину уничтожить Вас и заодно разрушить Вашу страну и окончательно подорвать наш регион.

Опасность, нависшая над нами всеми, очень реальная и требует немедленных действий. Надеюсь на этот раз Вы не будете медлить. Удачи Вам и успехов Армянскому народу"