Среда, 18 Октября 2023 12:10

АрмИнфо. Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации, выстраиваемой на базе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Об этом в интервью Trend заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В этом ключе она напомнила, что данным вопросом поручено заниматься Трехсторонней рабочей группе (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. "На сегодняшний день проведено 12 заседаний ТРГ (последнее - 2 июня), в деталях рассмотрен пакет перспективных железнодорожных и автомобильных маршрутов", - сказала Захарова, касаясь преимуществ транспортных маршрутов через территорию РА.

Она упомянула, что по итогам 12-го заседания ТРГ констатирован прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

"Достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз. В работе исходим из необходимости соблюдения принципов взаимности, уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран", - добавила Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что успех на треке разблокирования коммуникаций даст дополнительный импульс другим направлениям трехсторонней работы. "Это касается, в том числе разработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации армяно-азербайджанской границы и запуску диалога общественников и парламентариев", - подытожила российский дипломат.

Отметим, что 11 января 2021 года в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ. 2 июня 2023 года состоялось 12-ое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева