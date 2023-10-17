Вторник, 17 Октября 2023 20:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17, 24, 25 в 4-ом квартале Давташена, улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 73, 75, 77, 81, 83, 85 на улице Раффи;

11։00-17։00 жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилой дом 20 на пр. Саят-Новы, жилые дома 12, 13, 26, 28, 28а на улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом проходе улицы Туманян, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнери, жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6 на улице Джугаи, жилой дом 21/3 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-10 на улице Г. Нерсисяна в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 6-31, 30/4-32/11 на улице Улнеци;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Арагац;

11։00-16։00 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 села Ошакан и Воскеваз;

в Котайкской области:

10:30-11:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть и МЧС в Зовуни;

в Лорийской области:

14:00-16:00 села Лернаван и Джрашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 14 на пр. Багратуняца, жилой дом 22 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Дворец Культуры ‘Наири”, жилые дома 20, 21, 22, 23 в 4-ом квартале Давташена, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ой улице Норка в Норк Мараше; частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 4-ой улице Норка и на 2-ом переулке 6-ой улицы в Норк Мараше; частные дома на улицах Шопрони, Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома на переулке Азатамаертикнери и частные дома 27-97 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилой дом 17 на улице Гр. Лусаворича, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца, жилой дом 30 на улице Кохбаци, 19 на улице Теряна, жилые дома 1, 3, 3а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, жилые дома 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 66 (“Виолиа Джур”) на улице Абовяна, жилые дома 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, частные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3, 5, 5а на улице Тпагричнера, частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; частные дома 1-16 в Норке, частные дома 1, 19 на улице Норки Айгинер, жилые дома 60-62 на улице Сармена, частные дома 26-52 на улице Ахбюра Сероба, детский сад N5; жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе; жилой дом 21 на улице Нансена, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, образовательный центр “Шахид Фахмиде” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 46/2, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6 на улице Молдовакан, 3/3, 7 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, 25, 27, 31, 52 на пр. Гая, ясли-детские сады NN250, 246, 307, школа N135 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

12:00-13:00 частично село Ерасх;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

12:00-13:00 село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”, каскад “Арпа-Севан”, ПК “Арскар”;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Багреванд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

10:30-16:30 частично село Ариндж;

в Тавушской области:

10:30-13:00 села Мовсес и Айгедзор, воинская часть, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 села Севкар, Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Ачаджур, телебашня-2, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 улицы Л. Мадояна и Мясникяна, абоненты на перекрестке Мадояна и Гукасяна в городе Гюмри; кварталы ''Гршеджнери”, “Араславакан”, “Айаса”, “Совхоз”, Амасийское отделение СНБ, молочный завод в Амасийском регионе;

12:00-13:00 бывшая станция очистки и прилегающие территории в городе Гюмри.