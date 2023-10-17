Вторник, 17 Октября 2023 20:01

АрмИнфо. По инициативе иранской стороны министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе телефонного разговора стороны затронули вопросы сотрудничества по тем направлениям и в тех форматах, которые были обсуждены на уровне лидеров двух стран. Они также коснулись работ по продвижению армяно­иранской двусторонней повестки. В ходе телефонного разговора Арарат Мирзоян и Хоссейн Амир Абдоллахиянобменялись мнениями о нынешней ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.