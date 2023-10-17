Вторник, 17 Октября 2023 20:00

АрмИнфо. В Ереване с 22 по 28 октября пройдет уже ставший традиционным международный фестиваль анимационного кино и визуальных искусств <РеАнимания>. В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие и приурочен 85- летию армянского анимационного кино.

Кинофестиваль <РеАнимания> положил начало развитию анимационного киноискусства в Армении, стал площадкой для продвижения анимационной индустрии в Армении и за рубежом. Фестиваль включает в себя 15 конкурсных и внеконкурсных программ. Одним из важных компонентов является профессиональная анимационная платформа "МарАни", в ходе которой 27 и 28 октября в центре ТУМО пройдут встречи, мастер-классы и панельные обсуждения. Благодаря платформе армянские аниматоры и специалисты представят свои идеи и проекты лучшим мировым продюсерам и компаниям с перспективой на сотрудничество и реализации совместных проектов.

Показ фильмов пройдет в Доме кино, а <Ретроспектива> армянских анимационных кино - в Центре креативных технологий ТУМО.

Фестиваль пройдет при поддержке столичного муниципалитета