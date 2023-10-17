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АрмИнфо.Для меня страница Арцаха не закрыта. Об этом журналистам после заседания суда 17 октября заявил третий президент Армении Серж Саргсян, на вопрос чем были обоснованы заявления последнего о том, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, хотя сегодня фактически это произошло.
Он подчеркнул, что все еще есть шанс вернуть Арцах. Саргсян заметил, что ранее ничего не удалось, поскольку против самоопределения Арцаха боролись не только Азербайджан, но и власти Армении и бывшая власть Арцаха. В этом ключе экс-президент призвал верно растолковать свои слова: <Не бывшие власти, а бывшая власть>.
На вопрос журналистов идет ли в данном контексте речь об Араике Арутюняне (экс- президент Арцаха), он напомнил, что последний находится в Баку и попросил не называть каких-либо имен.
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|МВД РА предупреждает о новом виде жульничества, на этот раз в отношении перемещенных жителей Арцаха
|Впервые в армянской столице состоится "Ереванский театральный фестиваль": ожидается визит именитых мировых театральных коллективов
|Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Тегеране указали на единственный путь мира на Южном Кавказе
|С сегодняшнего дня прекращается электронная регистрация насильственно перемещенных арцахцев
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|Против журналиста Татула Акопяна будет подан иск за клевету
|Государственный камерный оркестр Армении на гастроли в Германию
|Генпрокуратура Армении возбудила дело на основании заявлений Самвела Бабаяна
|Офис Омбудсмена Армении отреагировал на жалобы о недопуске адвокатов к своим клиентам
|Движение по железнодорожному участку Даларик-Каракерт восстановлено
|Мнение: Уничтожение армянского народа - это конкретный план, успешно реализуемый сегодня
|США помогут Еревану в создании муниципальной полиции
|Армения не должна предавать забвению вопрос Нагорного Карабаха - Вардан Осканян
|Папа Римский призвал защитить монастыри и культовые сооружения в зоне карабахского конфликта
|Первый борт с гражданами Армении вылетел из Тель-Авива в Ереван
|Еревану - 2805!
|Омбудсмен Арцаха: Международное сообщество должно обеспечить немедленное и безопасное возвращение Вагифа Хачатряна в Армению
|В Госдепартаменте США отметили важность соблюдения со стороны ВС Азербайджана международного гуманитарного права
|Апостольский нунций Святого Престола в Армении вручил Арарату Мирзояну Орден Святого Григория Великого
|Тойво Клаар анонсировал встречу между лидерами Армении и Азербайджана
|Секретарь Совета безопасности Армении обсудил вопросы региональной безопасности с депутатом Европарламента
|Франция направит WFP 1 млн. евро для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
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