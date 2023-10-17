Вторник, 17 Октября 2023 20:00

АрмИнфо.Для меня страница Арцаха не закрыта. Об этом журналистам после заседания суда 17 октября заявил третий президент Армении Серж Саргсян, на вопрос чем были обоснованы заявления последнего о том, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, хотя сегодня фактически это произошло.

Он подчеркнул, что все еще есть шанс вернуть Арцах. Саргсян заметил, что ранее ничего не удалось, поскольку против самоопределения Арцаха боролись не только Азербайджан, но и власти Армении и бывшая власть Арцаха. В этом ключе экс-президент призвал верно растолковать свои слова: <Не бывшие власти, а бывшая власть>.

На вопрос журналистов идет ли в данном контексте речь об Араике Арутюняне (экс- президент Арцаха), он напомнил, что последний находится в Баку и попросил не называть каких-либо имен.