Вторник, 17 Октября 2023 19:59

АрмИнфо.На следующей неделе состояться переговоры между министрами обороны Армении и Франции. Об этом заявил Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в своем микроблоге в Твиттер, ссылаясь на заявление главы оборонного ведомства Франции во время бюджетных слушаний в Сенате Франции.

<На следующей неделе свяжусь с министром обороны Армении для подведения итогов, как оперативных, так и конкретных мероприятий>, - сказал министр, подчеркнув , что Франция поддерживает Армению