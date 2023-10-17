Вторник, 17 Октября 2023 18:06

АрмИнфо. Проводимый впервые Ереванский театральный фестиваль открыл сегодня свои двери детским спектаклем <Золушка>, который проходил специально для детей, насильственно перемещенных из Арцаха. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной открытию YTF, 17 октября заявил учредитель Фестиваля, директор Национального академического театра им. Г.Сундукяна Вардан Мкртчян.

В связи с последними трагическими событиями было принято решение не проводить торжественного открытия. Но программа фестиваля будет довольно насыщенной с участием ведущих мировых театров, в том числе из Франции, России, США, Польши, Грузии. В числе армянских театров в фестивале принимают участие Национальный академический театр им.Г. Сундукяна, Театр <Форма>, Ереванский театр юного зрителя, Малый театр NCA, а также Гюмрийский драматический театр им. В. Аджемяна и Арташатский драматический театр им. А. Харазяна. Мкртчян заметил, что для участия армянских коллективов прием заявок был открытым. <Те, коллективы, которые подали заявку на участие - попали в программу Фестиваля>, - сказал он.

Приглашения международным участникам были отправлены со стороны организаторов. Ввиду ограниченных финансовых возможностей не удалось вовлечь еще большее количество театральных коллективов. И, тем не менее, был проделан колоссальный объем работы, в результате которой в Армении выступят ведущие мировые театры, в частности Парижский театр <Одеон> и Мариинский театр Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля, по словам Мкртчяна, помимо основной программы, ожидаются также мастер-классы, инициативы по обмену опытом, обмену специалистами. Он заверил, что мероприятие оживит все направления общей театральной жизни Армении.

<Мы ставим перед собой цель стать один из лучших театральных фестивалей мира. Для этого у нас есть воля и мы готовы работать, чтобы в обозримом будущем достичь этой цели>, - заявил глава

Фестиваля.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что представления театра <Одеон> в Ереване стало возможным благодаря содействию Французского института и Посольства Франции в Армении. Советник французского посольства по вопросам сотрудничества и культуры Гийом Наржоле отметил, что Посольство Франции имеет различные проекты сотрудничества с Национальным академическим театром им.Г. Сундукяна на протяжении долгих лет. <Я уверен, что в будущем мы продолжим сотрудничество в рамках новых проектов>, - подчеркнул он.

Наржоле придал важность представлению в Армении театра международного уровня. В этой связи он выразил намерение французской стороны усилить многолетние дружеские связи с Арменией.

<И сегодня все знают ситуацию в Армении, в том числе у границ, и мы считаем, что Франция должна помочь Армении по всем направлениям. И полагаем, что культура также очень важна, потому что люди должны продолжать жить, созидать и творить>, - сказал дипломат, заверив, что Посольство продолжит оказывать поддержку в реализации программ и инициатив в культурной сфере.

Познакомиться с программой фестиваля можно, перейдя по следующей ссылке: https://www.facebook.com/yerevanfestival/posts/pfbid033cVYbKAypW6croXtNpDadHEudFZ GJYgq8hmDWLSUgZNh5VTfhRyGb94J3BJSMvQsl

Отметим, что Фестиваль закроется 18 ноября.