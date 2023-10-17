Вторник, 17 Октября 2023 17:51

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА представило вакантные должности для учителей в общеобразовательных учреждениях, действующих в регионах Республики Армения, на которые вынужденно перемещенные учителя из Нагорного Карабаха могут претендовать во внеконкурсном порядке. Об этом сообщила заместитель министра МОНКС Араксия Сваджян.

По ее словам, уже запущена платформа поддержки вынужденно перемещенных учителей из Нагорного Карабаха, на которой согласно последовательности шагов учителя должны зарегистрироваться и подать заявку в системе командирования учителей в области Армении. На момент запуска платформы количество вакантных должностей для учителей составляло 1 422, по состоянию на 17 октября это число сократилось до 1 385.

По словам Сваджян, вакансии есть практически по всем предметам. <Мы всегда говорим о том, что у нас большой дефицит учителей, преподающих естествознание, но, судя по рекрутируемой базе, дело не в том, что вакансии есть только по естественным дисциплинам. Практически по всем предметам есть вакансии, и преподаватели, преподающие все предметы, получат возможность выбрать работу, подходящую под их профессии. Конечно, есть вакантные должности, где количество учебных часов невелико, но на платформе МОНКС есть подробная информация о том, в какой школе есть вакантная должность и по какому предмету, сколько часов занятий, и какая будет зарплата. Претендент может изучить и понять, насколько ему подходит работа>, - поясняет заместитель министра.

Она добавила, что в министерство поступило заявления примерно от 400 вынужденно перемещенных учителей из Нагорного Карабаха, были собраны их данные и создана база данных. "По нашим данным, в Нагорном Карабахе работало около 1500 учителей. Имеем информацию, что около 100 учителей в разных областях уже обратились в школы по месту жительства и начали работать по собственной инициативе>, - подчеркнула замминистра.

Сваджян также сообщила, что учителя, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, получат 30- процентную надбавку, если начнут работать в школах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей. В случае трудоустройства, помимо 30-процентной премии, им также будет выплачиваться ежемесячная премия в размере 50 000 драмов.