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АрмИнфо.Главы МИД Азербайджана и Великобритании, Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли обсудили в ходе телефонного разговора перспективы сотрудничества между двумя странами, а также текущую ситуацию в регионе, нынешнее состояние нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
В МИД Азербайджана сообщили, что Байрамов проинформировал о ситуации в регионе, и похвастался деарменизацией Арцаха.
Затем он заговорил о "реинтеграции армян", правда не уточнил каких, с учетом того, что всё исконное армянское население покинуло Арцах.
Глава МИД Азербайджана добавил, что конфликт, длившийся почти 30 лет, завершен.
Джеймс Клеверли подчеркнул важность продолжения переговоров по повестке мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией.
В ходе телефонной беседы также был проведен обмен мнениями, представляющими взаимный интерес
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|МВД РА предупреждает о новом виде жульничества, на этот раз в отношении перемещенных жителей Арцаха
|Впервые в армянской столице состоится "Ереванский театральный фестиваль": ожидается визит именитых мировых театральных коллективов
|Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии
|Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Тегеране указали на единственный путь мира на Южном Кавказе
|С сегодняшнего дня прекращается электронная регистрация насильственно перемещенных арцахцев
|Гегам Степанян обвинил Запад в пособничестве Азербайджану в деарменизации Арцаха
|Главы МИД Туркменистана и Китая провели встречу в Пекине
|Пашинян 17 октября выступит в Европарламенте
|Посла Армении в Канаде не пропустили на благотворительный обед Правления Всеармянского фонда в Торонто
|Против журналиста Татула Акопяна будет подан иск за клевету
|Государственный камерный оркестр Армении на гастроли в Германию
|Генпрокуратура Армении возбудила дело на основании заявлений Самвела Бабаяна
|Офис Омбудсмена Армении отреагировал на жалобы о недопуске адвокатов к своим клиентам
|Движение по железнодорожному участку Даларик-Каракерт восстановлено
|Мнение: Уничтожение армянского народа - это конкретный план, успешно реализуемый сегодня
|США помогут Еревану в создании муниципальной полиции
|Армения не должна предавать забвению вопрос Нагорного Карабаха - Вардан Осканян
|Папа Римский призвал защитить монастыри и культовые сооружения в зоне карабахского конфликта
|Первый борт с гражданами Армении вылетел из Тель-Авива в Ереван
|Еревану - 2805!
|Омбудсмен Арцаха: Международное сообщество должно обеспечить немедленное и безопасное возвращение Вагифа Хачатряна в Армению
|В Госдепартаменте США отметили важность соблюдения со стороны ВС Азербайджана международного гуманитарного права
|Апостольский нунций Святого Престола в Армении вручил Арарату Мирзояну Орден Святого Григория Великого
|Тойво Клаар анонсировал встречу между лидерами Армении и Азербайджана
|Секретарь Совета безопасности Армении обсудил вопросы региональной безопасности с депутатом Европарламента
|Франция направит WFP 1 млн. евро для реагирования на чрезвычайные ситуации в Армении
|"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
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