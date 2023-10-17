Вторник, 17 Октября 2023 17:49

АрмИнфо.Главы МИД Азербайджана и Великобритании, Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли обсудили в ходе телефонного разговора перспективы сотрудничества между двумя странами, а также текущую ситуацию в регионе, нынешнее состояние нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В МИД Азербайджана сообщили, что Байрамов проинформировал о ситуации в регионе, и похвастался деарменизацией Арцаха.

Затем он заговорил о "реинтеграции армян", правда не уточнил каких, с учетом того, что всё исконное армянское население покинуло Арцах.

Глава МИД Азербайджана добавил, что конфликт, длившийся почти 30 лет, завершен.

Джеймс Клеверли подчеркнул важность продолжения переговоров по повестке мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонной беседы также был проведен обмен мнениями, представляющими взаимный интерес