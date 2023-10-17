Вторник, 17 Октября 2023 17:48

АрмИнфо. Мир имеет право критиковать союзников Армении, оставивших страну одну, но только не премьер-министр РА Никол Пашинян. Об этом 17 октября журналистам заявил представитель Республиканской партии Эдуард Шармазанов, комментируя выступление премьера в стенах Европарламента.

<Он, (речь идет о Пашиняне), заявил, что союзники оставили Армению одну, а сам оставил Арцах в одиночестве. 19 сентября, когда Азербайджан начал очередную агрессию против Арцаха, он в прямом эфире со своей страницы в Facebook заявил, что, несмотря на резню, которую Баку осуществляет в отношении армян Нагорного Карабаха, Ереван не будет вмешиваться в этот конфликт. Уже на следующий день, после окончания боевых действий тот же Пашинян заявил, что армянскому населению Арцаха ничего не угрожает, что впоследствии повторил на заседании СБ ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов>, - напомнил представитель РПА.

Он отметил, что именно Никол Пашинян 6 октября 2022 года в Праге, а затем и в Брюсселе признал Арцах частью территории Армении. Человек, который 5 октября в Гранаде без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева подписал соответствующее заявление.

Шармазанов заявил, что, по сути, Пашинян является необольшевиком, его духовными отцами являются большевики. <Когда в 1920 году они пришли к власти, начали судить героев Сардарапатской битвы. Никол, не отставая от своих духовных отцов, судит героев Арцаха>, - подчеркнул Шармазанов, комментируя скандальные заявления экс-командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна. Шармазанов подчеркнул, что и в период Сартарапатской битвы были предатели, которые затем служили интересам большевиков. То же самое происходит и сегодня. Человек, который назывался командующим, превратился в первого, кто покинул тонущий корабль. Этот корабль не покинули первыми президенты Арцаха и военоначальники. <А Самвел Бабаян первым смотался, вы знаете, кто первым бежит с тонущего корабля>, - отметил представитель РПА.