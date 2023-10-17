Вторник, 17 Октября 2023 15:13

АрмИнфо. Несмотря на сотни предупреждений международное сообщество не смогло предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 17 октября на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

<Печально, что несмотря на сотни сигналов, решения Международного суда, Европарламента, ПАСЕ и резолюции парламентов отдельных стран, призывы исполнительных структур, международное сообществе, все мы, оказались не в состоянии предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе>, - заявил Пашинян.

Он напомнил, что состоялось три заседания Совбеза ООН, которые не дали результата. В итоге все армяне Нагорного Карабаха покинули свои дома.

<В условиях бездействия российских миротворческих сил более 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома в Нагорном Карабахе, еще 20 тысяч были вынуждены покинуть Нагорный Карабах сразу после 44-дневной войны, а часть не имели возможности вернуться домой из-за незаконного блокирования Лачинского коридора>, - сказал он.

Сегодня некоторые делают вид, что не понимают, почему армяне массово покидают свои дома, отметил он. <Такой вопрос похож на цинизм, потому что ответ более чем ясен - Азербайджан четко и бесспорно показал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной. С декабря 2022 года, в период незаконной блокады Лачинского коридора, армяне Нагорного Карабаха были лишены внешних поставок газа, электроэнергии, продовольствия, детского питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Граждане, ведущие сельскохозяйственные работы, находились под прицелом ВС Азербайджана>, - заявил Пашинян.