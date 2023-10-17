Вторник, 17 Октября 2023 14:55

АрмИнфо. В рамках осенней концертной серии 24-го международного музыкального фестиваля <Ереванские перспективы> в Армении впервые выступят всемирно известный тенор Роландо Вильясон и арфист Ксавье де Местр в Армении.

Концерт состоится 12 ноября в 19:00 в концертном зале им. Арама Хачатуряна, в рамках которого артисты представят армянским слушателям беспрецедентную программу <Латинская серенада>.

Роландо Вильясон - мексиканский оперный певец, один из самых востребованных исполнителей своего поколения и сегодня считается одним из лучших теноров мира. Он записал более 20 компакт-дисков и видео, продал более 2 миллионов альбомов по всему миру и завоевал множество наград. Роландо Вильясон часто сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами мира, включая многочисленные выступления с Даниэлем Баренбоймом и Янником Незе-Сегеном.

Ксавье де Местр - французский арфист. В 16 лет Местр выиграл свой первый международный конкурс в Париже, а затем получил награды на международных конкурсах, проводимых в Кардиффе, Мюнхене, Вене и Иерусалиме. В 1998 году он был удостоен первой премии и двух премий по интерпретации на Международном конкурсе арфистов в Блумингтоне - самом престижном конкурсе арфистов в мире, проводимом в США. Позже в том же году Местр стал первым французским музыкантом, вступившим в ряды престижного Венского филармонического оркестра.