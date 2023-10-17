Вторник, 17 Октября 2023 12:27

АрмИнфо. Власти Арцаха должны начать учет всех своих граждан, чтобы урегулировать с властями РА соответствующие социальные и гуманитарные вопросы и, что более важно, сохранить субъектность Нагорного Карабаха, используя цифру в 150 тысяч беженцев, находящихся в официальном обороте. Об этом заявил бывший премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Анушаван Даниелян

Политик счел понятным, когда зарубежные или азербайджанские СМИ пишут о 100 тысячах беженцев из Арцаха. По его словам, понятно, что некоторые из них делают это на основе последних (прошедших КПП и зарегистрированных в РА) данных, а некоторые, особенно азербайджанские источники, сознательно.

"Но, мне непонятно, когда цифру 100 тысяч повторяют наши журналисты, эксперты, особенно представители правительства РА, особенно на различных европейских площадках, таким образом давая возможность легитимизировать цифру в 100 тысяч различными европейскими чиновниками, соответствующим ведомством ООН и другим организация для оказания гуманитарной помощи, для расчетов и других целей.

Фактически, по последней переписи населения, до войны 2020 года в Арцахе проживало 150 тысяч человек. В результате 44-дневной войны Азербайджан оккупировал Шушинский, Каравачарский и Кашатагский районы Арцаха, более 100 сел, 4 города (Шуши, Гадрут, Каравачар, Бердзор) вышеуказанных районов, а также несколько десятков сел Аскеранского, Мардакертского, Мартунского районов. В результате этого в Армению было эвакуировано более 40 тысяч беженцев. Если к этому числу добавить около 10 тысяч граждан Арцаха (студентов, граждан Арцаха, которые до блокады неоднократно находились в РА и других странах), то мы получим данные переписи населения, около 150 тысяч человек", - отметил он, призвав использовать именно эту цифру