Вторник, 17 Октября 2023 11:18

АрмИнфо. В рамках Ереванского театрального фестиваля, который в этом году проходит впервые, в Армении выступит легендарный парижский театр <Одеон>, который представит на суд армянскому зрителю спектакль <Дни радости> (Time for joy) по мотивам пьесы современного норвежского драматурга Арне Люгре.

Парижская премьера постановки состоялась в 2022 году. Режиссером-постановщиком выступил директор театра <Одеон> Стефан Брауншвейг (Stephane Braunschweig).

Ереванская премьера <Дней радости состоится> 22 октября, в 20:00, на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

<Дни радости> - это спектакль, проникнутый множеством эмоциональных и изящных мгновений, в блестящей и отточенной постановке Стефана Брауншвейга. Данное произведение является лучом надежды в порой мрачном и безрадостном мире, где в основе страхов человеческих лежат

отношения.

Отметим, что Стефан Брауншвейг - французский режиссер, сценограф и переводчик. Окончил философский факультет Еcole normale superieure (Высшая нормальная школа, Париж), затем учился в театральной школе Шайо под руководством Антуана Витеза и основал свою собственную компанию Thеаtre-Machine в 1988 году. С тех пор он поставил около семидесяти спектаклей, которые принесли ему международную известность. По словам режиссера, его творчество следует рассматривать как форму <воображаемого диалога> с авторами, к текстам которых он подходит как к множеству дверей, которые ведут в <огромное пространство, дающее доступ в мир>. Его репертуар варьируется от греческой трагедии, Шекспира или Расина, до классики последних двух столетий (Клейст, Бюхнер, Ибсен, Чехов, Ведекинд, Пиранделло, Брехт, Хорват, Беккер) и современной драмы (Ханох Левин или Арне Люгре). Ставить оперу его приглашали в Ла Скала (Милан, Италия), театр Шатле, Опера-Комик, Театр Елисейских полей (Париж, Франция), Театр рояль де ла Монне, (Брюссель, Бельгия), Ла Фениче (Венеция, Италия), Королевская опера (Мадрид, Испания), Государственная опера (Берлин, Германия), а также фестивали Эдинбурга, Экс-ан-Прованса и Вены. Он возглавлял несколько французских, в том числе три национальных театра: TNS (Страсбург), La Colline и Odеon-Thуаtre de l'Europe (Париж), директором которого он является в настоящее время. Брауншвейг - обладатель звания Рыцарь Почетного Легиона и Кавалер Ордена искусств и литературы Франции.

Театр <Одеон> - один из 5 национальных театров Франции, известный своей разнообразной и высококачественной программой. Под руководством Стефана Брауншвейга Театр стал одним из столпов театральной арены во Франции и за ее пределами.