Вторник, 17 Октября 2023 11:18

АрмИнфо. Столкнувшись с экзистенциальной угрозой, мирное население Нагорного Карабаха не имело иного выбора, кроме как покинуть родную землю, где оно проживало на протяжении десятков веков. Об этом заявил посол Армении в Грузии Ашот Смбатян в интервью грузинскому агентству IPN.

Дипломат напомнил, что 19-20 сентября Азербайджан осуществил широкомасштабное военное нападение на народ Нагорного Карабаха, в ходе которого также пострадало гражданское население и инфраструктура. Он добавил, что жертвами той двухдневной агрессии в Нагорном Карабахе стали сотни людей, в том числе мирные жители, женщины и дети. Более 10 тысяч человек были лишены крова и каких-либо средств к существованию.

"Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, фактически не смогли остановить эту агрессию против мирного населения. Более того, российские миротворцы также стали жертвами азербайджанской агрессии.

И эта агрессия произошла после 10-месячной блокады Нагорного Карабаха путем незаконной блокады Лачинского коридора, что привело к нехватке продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости, истощив все необходимые ресурсы для выживания населения. Столкнувшись с экзистенциальной угрозой, мирное население Нагорного Карабаха не имело иного выбора, кроме как покинуть родную землю, где оно проживало десятки веков. В течение 3-4 дней после агрессии более 100 тысяч человек, почти все население Нагорного Карабаха, были насильственно депортированы, найдя убежище в Армении", - отметил дипломат.

Касаясь заверений Баку, что они непричастны к деарменизации Арцаха, Смбатян напомнил о старой и мудрой поговорке судить о намерениях людей не по их словам, а по их поступкам.

Посол подчеркнул, что политика и действия Азербайджана за последний год ясно демонстрируют заранее спланированный и организованный характер этого массового преступления.

"Игнорируя все международные нормы, Азербайджан пошел на этническую чистку Нагорного Карабаха, доведя его население до грани голодной смерти, а затем принудив его покинуть родину посредством широкомасштабной военной агрессии.

Что касается желания армян Нагорного Карабаха вернуться, то я уверен, что это желание очень велико, потому что это родная земля, где эти люди и их предки жили и творили на протяжении веков. Однако сегодня, после того, как мы стали свидетелями преступного поведения Азербайджана, возвращение этих людей в Нагорный Карабах на условиях, выдвинутых последним, будет означать жизнь под постоянной угрозой спонсируемой государством армянофобии и геноцида", - считает Смбатян.

Вместе с тем, дипломат напомнил, что Армения неоднократно заявляла о готовности заключить с Азербайджаном мирный договор, основанный на принципах территориальной целостности и суверенитета, международного права, активно участвовала в соответствующем переговорном процессе в различных форматах.

"К сожалению, действия Азербайджана еще раз доказывают, что он отвергает усилия посредников по достижению реального мира путем переговоров", - считает посол Армении.

В качестве доказательств своих слов, он привел постоянные провокации и агрессию ВС Азербайджана на границах Армении, а также предъявление претензий на суверенную территорию РА со стороны азербайджанского руководства.

"По сей день Азербайджан отказывается освободить многих армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане.

Фактический война 2020 год и последующая агрессия, почти годичная блокада Нагорного Карабаха и проведенная этническая чистка, отсутствие предметных действий со стороны основных международных игроков и соответствующих международных структур вызвали в Азербайджане ощущение безнаказанности, и он продолжает руководствоваться логикой силового решения проблем. Такой стиль действий Азербайджана можно увидеть в контактах последнего с международными игроками, ярким примером которых является отказ Азербайджана участвовать в переговорах при посредничестве ЕС в Гранаде в последний момент", - отметил посол.

Касаясь посреднических усилий Брюсселя, Смбатян признал роль ЕС в процессе нормализации отношений. При этом, посол указал некую непонятную скованность Евросоюза в отношениях с Азербайджаном

Посол Армении обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС высказывают мнение, что Азербайджан является важным партнером ЕС в плане энергоносителей, указывая на свою зависимость от Баку.

"Тем не менее, вопрос следует рассматривать исключительно в политико-ценностной плоскости. Важно, чтобы даже в этих сложных геополитических условиях ЕС оставался верным своим провозглашаемым ценностям и продолжал быть пионером в их распространении. Потому что только настоящие демократические процессы могут стать основой для установления мира и устойчивого развития на Южном Кавказе", - заверил дипломат.

Касаясь региональных процессов и вызовов безопасности, Смбатян выразил убеждение, что регион настолько мал, что полноценное развитие Армении, Грузии и Азербайджана возможно только через установление мира и стабильности в регионе и сбалансированного развития.

"Именно осознав это, несмотря на многочисленные сложности, Армения включилась в процесс нормализации отношений с Турцией с искренними мотивами и конструктивным намерением решить проблемы. Мы видим, что позиции Турции по многим вопросам совпадают с максималистскими взглядами Азербайджана, но мы убеждены, что региональный мир требует коллективной ответственности. Армения готова взять на себя свою долю этой общей ответственности и надеется, что другие проявят такую же готовность. Более того, мы уверены, что урегулирование отношений между Арменией и Турцией как можно быстрее внесет значительный вклад в установление реального мира между Арменией и Азербайджаном", - резюмировал посол РА.