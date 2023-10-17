Вторник, 17 Октября 2023 11:16

АрмИнфо. Для обеспечения региональной безопасности, решения гуманитарных проблем, стоящих перед Арменией, освобождения лиц, насильственно пропавших и арестованных Азербайджаном, международному сообществу необходимо предпринять срочные предметные шаги и применить санкции против Баку. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от правящей в стране фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА Рустам Бакоян.

Он добавил, что эти и другие важные вопросы были подняты 16 октября в немецком Бундестаге. "Мы встретились с депутатами Бундестага Кнутом Абрахамом и Юргеном Хардтом. Обсуждались возможности и пути решения проблем, стоящих перед нашей страной. Была представлена армянская точка зрения по мирной повестке, ключевые положения отношений республики с региональными игроками, приверженность РА оставаться верной ценностям ЕС", - сообщил Бакоян.