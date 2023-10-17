Вторник, 17 Октября 2023 11:12

АрмИнфо. Беспартийный депутат НС Армении Тагуи Товмасян обсудила с членом Сената Французской Республики, руководителем политического комитета Парламентской ассамблеи Франкофонии Кристофом Андре-Фрассой и сенатором Гонаном Ле Глио, как на фоне начала российско-украинской, а затем израильско­палестинской войн нарушаются права армян, проживающих на Южном Кавказе.

Как сообщила сама Товмасяна, на встрече она указала, что Республика Арцах подверглась этнической чистке в ходе 24-часовой вооруженной агрессии со стороны Азербайджана 19 сентября с. г., в результате которой все коренные жители за 3 дня покинули свою историческую родину и сейчас находятся в изгнании.

"Я подчеркнула, что президент Республики Арцах подписал указ о ликвидации страны под давлением, а в международных конвенциях есть четкие определения, что документ, подписанный под давлением, запугиванием, не имеет правомочий, следовательно, Республика Арцах существует и должна существовать.

В своей речи я отметила, что сформированное легитимным путем правительство и Национальное Собрание Республики Арцах должны провести заседания, поднять вопрос реализации права народа Арцаха на самоопределение, чтобы в условиях международных гарантий обеспечить безопасное возвращение арцахцев на родину. Прецедент самоопределения Косово должен распространиться и на Арцах", - отметила Товмасян.

По ее словам, она также указала на то, что Республика Армения находится в опасности, и не исключила, что ее ждет такая же участь, что и Республику Арцах, если решения международных судов останутся невыполненными.

"Азербайджан не прекращает свои экспансионистские амбиции и держит оккупированными три области Армении площадью около 140 квадратных километров. Турция и Азербайджан, в числе прочего, требуют экстерриториальный коридора через Сюник. В этом плане очень важны усилия Франции по сохранению суверенитета Арцаха и РА. В этом контексте я подчеркнула, что присутствие международных наблюдателей в Арцахе как можно скорее изменит ситуацию. Я попросила их приложить усилия", - добавила Товмасян.

Депутат сообщила, что на повестке переговоров были и такие чувствительные вопросы как возвращение пленных и пропавших без вести после 44-дневной Арцахской войны 2020 года и незаконное прекращение Азербайджаном их поисковых работ, а также усилия по скорейшему возвращению пленных граждан и государственных чиновников после 9-месячной блокады.

"Мои коллеги сообщили, что Сенат Франции уже принял жесткое заявление, в котором говорится о необходимости применения санкций в отношении Азербайджана, из-за чего ряд членов Сената Франции уже становятся мишенью Азербайджана. Сенаторы, однако, не отступят и не перестанут поднимать правду", - отметила депутат.

Сенатор Фрасса сообщил, что премьер-министр Франции в ответ на вопросы сенаторов подчеркнул, что Франция предоставит Армении оружие, чтобы обеспечить безопасность своего населения.