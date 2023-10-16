Понедельник, 16 Октября 2023 21:12

АрмИнфо.16 октября защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, прибывшую сегодня в Ереван.

Как передает офис Омбудсмена, приветствуя комиссара СЕ, Манасян поблагодарила ее за визит в Армению, а также за стабильное и эффективное взаимодействие с институтом Защитника прав человека.

Манасян представила вопросы, связанные с защитой прав людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, которые были подняты в ходе ознакомительных мероприятий, проведенных ею лично и сотрудниками. Омбудсмен особо подчеркнула необходимость надлежащего обеспечения прав вынужденных переселенцев в Республике Армения, рассказав о шагах, предпринимаемых офисом Защитника в этом направлении.

В контексте обсуждения возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах омбудсмен представила факты антиармянской политики Азербайджана, которая проявляется и поощряется на различных государственных уровнях.

В рамках встречи Защитник прав человека коснулась и проблем защиты прав человека, вызванных пограничной безопасностью Республики Армения, отметив, что присутствие Вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории РА вызывает большую тревогу, особенно в контексте защиты и обеспечения прав человека.

В свою очередь, комиссар Совета Европы по правам человека поблагодарила Манасян за теплый прием, всестороннее представление результатов работы и подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество с институтом Омбудсмена.