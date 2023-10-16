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 Понедельник, 16 Октября 2023 21:12
Александр Аванесов

Экс-премьер РА: у армянской стороны не должно быть иллюзий относительно возможного ухода России из региона

Экс-премьер РА: у армянской стороны не должно быть иллюзий относительно возможного ухода России из региона

АрмИнфо.Сегодня в армяно-российских отношениях сложилась кризисная ситуация. Об этом заявил бывший премьер-министр РА, экс-ректор Российско- Армянского университета Армен Дарбинян.

По его словам, в условиях кризиса очень важно понять причины и, самое главное, оценить его последствия, определиться с направлениями и необходимыми действиями по их улучшению.  <Считаю, что вина за ухудшение этих отношений лежит как на армянской, так и на российской стороне - на государствах, обществах и социумах>, - сказал Армен Дарбинян, указав на четыре упущения с армянской стороны. Прежде всего, речь идет о чрезмерных ожиданиях от армяно- российских стратегических отношений. <Не знаю почему в армянском обществе сложилось представление о том, что союзнический характер двусторонних отношений станет гарантом в реализации государственных и национальных интересов Армении. Но это совершенно не так, и не было таковым никогда. Россия и любое другое государство никогда не преследуют интересы других стран, у каждого из них имеются свои национально-государственные интересы, что правильно. В этом контексте стратегические союзнические отношения России и Армении служили интересам первой.  Наши иллюзии же никак соответствовали этим интересам>, - подчеркнул Армен Дарбинян.

Второй причиной ухудшения отношений, по словам экс-премьера, стало отсутствие реального понимания развития международных отношений, а также происходящих тенденций, особенно после крымских событий 2014 года. Между тем, в мире произошли тектонические сдвиги, которые Ереван не принял во внимание. <Не знаю почему, но мы посчитали, что это стратегическое союзничество даст нам возможность быть защищенными от любого вида осложнений ситуации. Мы не смогли предпринять соответствующие шаги в данном направлении, чтобы управлять ситуацией. Мы даже российскую базу в Армении рассматривали именно в этом контексте. Но надо понимать, что если другое государство контролирует хотя бы часть твоего государства, это означает уступку суверенитета. Особенно после 2014 года Россия начала поиск такого партнерства, который мог бы способствовать обслуживанию ее интересов. В этом контексте Турция стала предпочтительным партнером для России, что выпало из нашего внимания>, - сказал экс-премьер.

Он указал и на третью причину, которая касается провала лоббистской деятельности Армении в Российской Федерации, в отличие, от Азербайджана, который смог провести в этом направлении фантастически эффективную работу. К армянским наградам привлекались люди, которые не имели какого-либо отношения к интересам Армении. Провален был и бизнес-лоббизм. Так, в России к представителям крупного бизнеса относятся предприниматели Вагит Алекперов, Араз Агаларов, Год Нисанов, которые проводили и проводят активную лоббистскую работу в РФ. В итоге, произошла уступка национальных интересов Армении в пользу Азербайджана.

Четвертой причиной Дарбинян назвал пренебрежительное отношение со стороны Еревана к требованиям и предупреждениям Москвы. Так называемый <План Лаврова> был последним предупреждением к армянской стороне. <Москва прямо заявила, что на большее, чем план Лаврова, Армения может не рассчитывать>, - подчеркнул Армен Дарбинян. Но Армения проигнорировала предупреждение.

Он заметил, что и российская сторона совершила критические ошибки. В частности, Россия рассматривала Армению в качестве своего форпоста, а не как равноправного партнера. Интересы Армении Российской Федерацией никогда не рассматривались как интересы равных партнеров, и интересы РА никогда не принимались Москвой в расчет. В частности, Москва считает, что премьер- министр РА Никол Пашинян нарушил <джентльменское соглашение> по будущему Карабаха. <Но между государствами не может быть джентельменских соглашений, это прерогатива отдельных лиц, что трудно воспринимать как обвинение в адрес Армении. С субъективной точки зрения можно понять и обвинения Москвы в ратификации Национальным Собранием Римского статута. По моему мнению, это мы должны были сделать гораздо раньше, и ратификация этого документа соответствует национальным интересам Армении>, - заметил специалист.

Он добавил, что у армянской стороны не должно быть иллюзий относительно возможного ухода России из региона, несмотря на кошмарный отток армянского населения из Арцаха и закрытие темы Лачинского коридора. <Более того, по моему глубокому убеждению, один из нарративов Российской Федерации заключался в ее присутствии в регионе, и, в частности, в Карабахе, который являлся территорией жизненно важных интересов Москвы. <Но произошла сделка, Россия отказалась от своих жизненно важных территорий взамен на что-то. Понятно, что это сделано в обмен на контроль за коридором, который должен пройти по территории Армении. Мы все говорим о <красной> линии в отношении так называемого <Зангезурского коридора>, но ничего не говорим о <зеленой> линии>, что несерьезно, поскольку речь идет не о нескольких калитках, а о шести автомобильных трассах и железной дороге>, - заключил экс-премьер. Он отметил, что армянская сторона в обмен должна потребовать открытия железнодорожного сообщения Карс-Гюмри, который может находиться под контролем русских по той же логике, по которой они собираются контролировать коридоры по территории Армении. 

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