Понедельник, 16 Октября 2023 21:11

АрмИнфо.16 октября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, в продолжение встречи министров в Нью-Йорке в сентябре в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с текущей ситуацией с безопасностью на Южном Кавказе.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на послания, адресованные международным партнерам, 19 сентября Азербайджан вновь прибегнул к применению силы, а после 9-месячной блокады Нагорного Карабаха более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свою родину и найти безопасное убежище в Армении. Министр подчеркнул, что действия Азербайджана являются частью заранее спланированной политики этнической чистки, о которой постоянно предупреждала Республика Армения.

В ходе разговора были затронуты гуманитарные проблемы армян, вынужденных покинуть Нагорный Карабах, и вопросы защиты их прав.

В контексте общей ситуации безопасности в регионе была подчеркнута необходимость пресечения любых стремлений к нарушению суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

Собеседники обменялись мнениями по двусторонней повестке Армения-Эстония, вопросам углубления партнерства в формате Армения-ЕС, а также взаимодействия на многосторонних площадках.