Понедельник, 16 Октября 2023 21:10

АрмИнфо.Среди насильственно переселенных из Нагорного Карабаха граждан получил распространение новый преступный механизм под видом благотворительных фондов, которым предполагается перейти на фейковую ссылку, где заполняются все данные банковских карт, в результате чего преступники получают доступ к финансовым ресурсам граждан. Об этом говорится в сообщении МВД Армении.

Источник отмечает, что упомянутый преступный механизм широко распространен в социальных сетях и чаще всего встречается в виде рекламы в социальной сети Facebook, где рекомендуется перейти по указанной в рекламе ссылке и заполнить данные банковской карты, данные, включая SVV-код на обратной стороне банковской карты. <Мы призываем наших соотечественников быть более бдительными в социальных сетях, избегать финансовой поддержки со стороны фейковых благотворительных фондов, особенно, когда указанная поддержка также предполагает предоставление данных банковских карт. Мы также настоятельно рекомендуем тщательно проверять любые транзакции онлайн-банкинга и проявлять осторожность, чтобы не разглашать конфиденциальную банковскую информацию>, - говорится в сообщении.