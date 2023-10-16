Понедельник, 16 Октября 2023 21:08

АрмИнфо. С 17 октября по 18 ноября в армянской столице стартует Ереванский театральный фестиваль, в котором помимо Армении примут участие театральные коллективы из Франции, Польши, США, России и Грузии. В частности ожидается визит Национального французского театра <Одеон> (Париж) и Александринского театра (Национальный драматический театр России, Санкт-Петербург).

Фестиваль займет площадку Национального академического театра им.Г. Сундукяна.

Ереванский театральный фестиваль проводится с целью представить армянскому зрителю постановки лучших театральных коллективов мира, армянским театрам - возможности для интернационализации, а специалистам культуры - развить профессиональные связи.

Согласно источнику, приезд французского театра стал возможным благодаря поддержке Французского института, Посольства Франции в Армении и ACBA Bank-а.

В рамках фестиваля Национальный академический театр им. Г. Сундукяна в дополнение к основной программе представит спектакль <Золушка> специально для детей, насильственно перемещенных из Арцаха.

Основателем фестиваля выступил директор Национального академического театра им.Г.Сундукяна Вардан Мкртчян.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана.