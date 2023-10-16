Понедельник, 16 Октября 2023 18:35

АрмИнфо.В сотрудничестве с ЮНЕСКО и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Ереване прошла международная конференция под названием <Усиление внутренней координации для улучшения системного подхода в борьбе с допингом в Армении путем внедрения передового опыта>. На открытии мероприятия присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, заместитель министра Карен Гилоян, директор Всемирного антидопингового агентства Том Мэй, представители Армянского антидопингового агентства, спортивных федераций Армении и другие официальные лица.

Приветствуя участников форума, Жанна Андреасян подтвердила готовность правительства РА к борьбе с допингом, подчеркнув, что Армения является сторонницей честной борьбы в спорте.

Президент WADA Витольд Банка также поприветствовал участников конференции в видеообращении и отметил, что правительство Армении в лице МОНКС является партнером Агентства и полностью поддерживает антидопинговую борьбу.

По словам директора Антидопингового агентства Армении Давида Мосиняна, цель конференции - уточнить план действий, которым Армения должна руководствоваться в ближайшем будущем.

<Руководство Всемирного антидопингового агентства высоко оценивает проводимую работу с Арменией. По итогам конференции выяснилось, что нам необходимо сделать в дальнейшем, чтобы наше агентство полностью соответствовало международным стандартам", - сказал Мосинян.

"Еще многое предстоит сделать. Конференция действительно прошла на очень высоком уровне, международные партнеры были впечатлены тем, что они здесь увидели. Наши допинг-инспекторы обслуживали три Олимпийские и Европейские игры, имеют хорошую репутацию и хорошо выполняют свою работу", - сказал Мосинян.

Он также сообщил, что в ближайшее время Армянское антидопинговое агентство получит официальное письмо от ВАДА, в котором будут определены дальнейшие действия агентства.