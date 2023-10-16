Понедельник, 16 Октября 2023 18:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 детский сад N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилые дома 12, 16 на пр. Багратуняца, жилой дом 24 на улице Манандяна, жилой дом 17а на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1Б в 4-ом квартале Давташена; улицы Андраника, Тычины, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 227 на улице Арменакяна, научно-исследовательский институт “ЛУЧ” в Норк Мараше; военная академия им. Вазгена Саргсяна, ТП, “Айвордац Тун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 частные дома 215, 217, 219 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 17/2-19/1 на улице Рубинянца, жилой дом 22 на улице Аветисяна, частные дома 28-40 на улице Грибоедова, частные дома 72-78 на 1-ом переулке Комитаса, жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переходе Вардананца, больница N2 (односторонне), жилой дом 54 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Джрашен;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Чаренца, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Спандаряна, Туманяна в городе Арарат;

10։00-13։00 частично улицы Грибоедова, Салакит в городе Арарат;

10։00-16։00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

10:30-12:30 частично улицы Атарбекяна, Шаумяна, Гая в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично село Гндеваз;

10։30-12։30 частично села Гладзор и Хндзорут;

в Котайкской области:

10:30-16:30 частично село Ариндж;

11։00-13։00 села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагиль”, улица Зовуни; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческая компания “Зовуни”;

в Гегаркуникской области:

11։00-11։30 улицы Гардмани, Гарегина Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21, ОАО “Чамбараки ЧШШДЗ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։30-12։00 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

12։00-12։30 села Гетик и Мартуни;

в Тавушской области:

10։00-12։00 улица Арцахян, частично улица Василян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван; села Воскеван, Воскепар, Джуджеван, Баганис, станции операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-12:00 село Обардзи;

10:00-13:00 кварталы “Энгельса”, “Баграмян”, “Санаин Каяран”, “Сараарт”, улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, Марти 8 в городе Алаверди; села Акнер, Ахпат, Цахкашат, Санаин;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Лернакерт, Туфашен, Айренянц в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17, 24, 25 в 4-ом квартале Давташена, улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 73, 75, 77, 81, 83, 85 на улице Раффи;

11։00-17։00 жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилой дом 20 на пр. Саят-Новы, жилые дома 12, 13, 26, 28, 28а на улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом проходе улицы Туманян, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнери, жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6 на улице Джугаи, жилой дом 21/3 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-10 на улице Г. Нерсисяна в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 6-31, 30/4-32/11 на улице Улнеци;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Арагац;

11։00-16։00 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 села Ошакан и Воскеваз;

в Котайкской области:

10:30-11:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть и МЧС в Зовуни;

в Лорийской области:

14:00-16:00 села Лернаван и Джрашен.