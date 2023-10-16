Понедельник, 16 Октября 2023 17:22

АрмИнфо.В Тегеране указали на единственный путь мира на Южном Кавказе.

Так, 16 октября в ходе брифинга, на просьбу прокомментировать муссируемую в СМИ информацию о том, что в Госдепе США опасаются нападения Азербайджана на Армению в ближайшее время, представитель МИД Ирана Насер Канани посоветовал обратиться за комментарием к Баку. "Но, нам важны мир и стабильность на Кавказе. Мы считаем региональным механизм единственным путем разрешения проблем", - подытожил он.

Ранее, Politico со ссылкой на свои источники сообщил, что секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече с американскими чиновниками не исключил, что в ближайшие недели Азербайджан совершит вооруженное нападение на юг Армении. В этой связи он призывал выработать инструмент предупреждения данного шага.