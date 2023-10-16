Понедельник, 16 Октября 2023 17:21

АрмИнфо. С сегодняшнего дня прекращается регистрация граждан, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в базе данных Службы миграции и гражданства МВД Армении, сообщила 16 октября пресс-секретарь премьер- министра Армении Назели Багдасарян на брифинге.

<Но, если вы все же упустили процесс регистрации, можете до 24 октября обратиться в в общинные администрации ил в административные центры, где процесс регистрации будет продолжен>, - заявила он.

В медцентрах Армении по положению на сегодняшний день лечатся 198 пациентов из Нагорного Карабаха. Состояние 44 из них тяжелое, 10 - крайне тяжелое. Еще 19 пациентов продолжают лечение в зарубежных клиниках. В амбулаториях и поликлиниках уже взят на учет 28 861 вынужденный переселенец из НК. <Параллельно Минздрав посредством мобильных команд проводит медосмотры насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха граждан, обследование уже прошли 604 человека.

В школах Армении, по данным Министерства образования, науки, культуры и спорта, учатся 13 888 детей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, сообщила пресс- секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Из них 4 363 ребенка - в Ереване, в Котайе

- 2 408, в Арарате - 1 929, Армавире - 1 227 детей, в Лори - 820, Гегаркунике - 676, Арагацотне - 622, Шираке - 576, Сюнике - 554, Тавуше - 423, Вайоц Дзоре - 290. На этой неделе будет задействована онлайн-площадка, где учителя смогут ознакомиться с вакантными местами и устроиться на работу на внеконкурсной основе.

Согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению на данный момент въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан.