Понедельник, 16 Октября 2023 16:34

АрмИнфо.Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Пекине встречу в понедельник, 16 октября.

В ходе переговоров Ван И отметил, что главы двух государств объявили в этом году об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном, открывая новую эру двустороннего сотрудничества.

Китай готов работать с Туркменистаном для всестороннего углубления сотрудничества и его вывода на новый уровень. Туркменистан является ключевым партнером в совместном строительстве «Пояса и пути», а участие Туркменистана в третьем Форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» придаст новый импульс двустороннему взаимодействию и продвинет вперед важные совместные проекты, сказал Ван И. Об этом сообщает Синьхуа.

Рашид Мередов также отметил, что главы двух государств придают большое значение взаимовыгодному сотрудничеству. Туркменистан надеется и дальше использовать потенциал сотрудничества в различных областях и продвигать всестороннее стратегическое партнерство, сказал он.

Туркменистан активно поддерживает и участвует в инициативе «Пояс и путь», подчеркнул Мередов, добавив, что туркменская сторона надеется усилить согласованность своей инициативы по возрождению Великого Шёлкового пути с инициативой «Пояс и путь».

Министр иностранных дел Китая Ван И, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, встречается с заместителем премьер-министра Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в государственном гостевом доме Дяоюйтай в Пекине, столице Китая, 16 октября. , 2023 г. (Синьхуа/Лю Вейбинг)