Понедельник, 16 Октября 2023 16:32

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Страсбург.

Как сообщает пресс-служба премьера, 17 октября запланировано выступление Пашиняна в Европарламенте.

Состоится встреча премьер-министра РА с председателем Европарламента Робертой Метсола. По итогам встречи ожидается заявление для представителей СМИ.

Планируются и другие встречи