Понедельник, 16 Октября 2023 16:26

АрмИнфо.При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта и армянской общины Баден-Вюртемберга (Германия), Государственный камерный оркестр Армении отправится в гастрольный тур в Германию.

В частности, 27 октября, в 19:00, в культурном центре Ротенбурга (Zehntscheuer Rottenburg cultural center) Камерный оркестр выступит

под руководством немецкого дирижера Филиппа Амелунга в сопровождении скрипача из Германии Арама Бадаляна.

28 октября, в 19:00, в концертном зале Hospitalhof в Штутгарте (Hospitalhof Stuttgart) Оркестр выступит под руководством дирижера Рубена Газаряна в сопровождении скрипки Арама Бадаляна.

Концерт проходит в рамках мероприятий, приуроченных 120-летию Арама Хачатуряна и в рамках программы <Дни армянской культуры в Штутгарте>.

В программе концертов произведения армянских и немецких композиторов.