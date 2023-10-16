Понедельник, 16 Октября 2023 13:26

АрмИнфо. Институт адвокатуры имеет особое значение в реализации конституционного права человека на получение юридической помощи. Об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека в связи с поступившими жалобами о недопуске адвокатов к своим подзащитным, находящимся в правоохранительных органах страны.

Как отмечается в сообщении, необходимость допуска адвокатов к своим клиента закреплена в Конституции РА, в которой указано и на требование об обеспечении беспрепятственной адвокатской деятельности, основанной на независимости, самоуправлении и равенстве прав адвокатов при оказании правовой помощи. <В офис Защитника прав человека поступил ряд жалоб на недопуск адвокатов в следственные органы и подразделения полиции, в том числе указывается на случаи отказа в пропуске в следственный орган в течение длительного времени адвоката, участвующего в уголовном производстве. Защищенная профессиональная деятельность адвоката является одной из важных предпосылок для полноценной системы защиты прав человека в стране. Ему принадлежит ключевая роль в отправлении правосудия и обеспечении верховенства закона. Роль беспрепятственной профессиональной деятельности адвоката и обязательства государств в этом отношении предусмотрены также рядом документов ООН. Кроме того, по мнению Европейского суда по правам человека, свобода адвокатов заниматься своей профессиональной деятельностью без излишних препятствий является важнейшим компонентом демократического общества и необходимой предпосылкой для выполнения требований Конвенции <О защите прав человека и основных свобод>. Более того, Уголовный кодекс Республики Армения предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению полномочий адвоката. В частности, статья 491 УК определяет, что воспрепятствование осуществлению адвокатом своих полномочий, если это проявляется в незаконном недопуске адвоката в какое-либо место лишения свободы для свидания со своим подзащитным является противоправным>, - говорится в сообщении Омбудсмена.

Защитник прав человека отмечает, что беспрепятственный доступ адвоката и встреча с клиентом не являются самоцелью. Данные гарантии направлены на обеспечение полной реализации прав лица, нуждающегося в юридической помощи, а запрет на посещение в ряде случаев может напрямую привести к нарушению права на защиту личности.

<В случае каждой жалобы на воспрепятствование в деятельности адвоката Защитник прав человека осуществляет немедленное вмешательство. Поднятый вопрос немедленно обсуждается с представителем компетентного государственного органа в устном порядке, а в случае нерешенности вопроса в рамках данной процедуры организуется посещение данного органа в форме оперативного реагирования. При этом следует подчеркнуть, что проблемы такого характера в основном решаются в устном порядке, и в этой связи Защитник подчеркивает стабильное сотрудничество, налаженное с Полицией и следственными органами. При этом, Омбудсмен считает необходимым разработку и внедрение системных решений проблемы, имея в виду, что случаи недопуска адвокатов с нарушением правопорядка приводят к формированию проблемных практик, что ставит под угрозу лиц, находящихся в административном здании органа, ведущего производство, особенно уголовного>, - подчеркивается в сообщении.

В офисе отметили важность того, чтобы адвокаты, в свою очередь, соблюдали требования, установленные законодательством, в том числе, необходимость подачи предусмотренных документов.

Зафиксированные проблемы были обобщены и направлены соответствующие письма в компетентные государственные органы с просьбой предоставить необходимые разъяснения.